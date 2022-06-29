Головкин сделал признание о завершении карьеры и финансах

Чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) заявил, что мог бы завершить карьеру и без третьего поединка с абсолютным чемпионом во втором среднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает "Чемпионат".

"Я никогда не считал, что мне нужен третий бой для того, чтобы уйти из спорта. Я мог бы довольствоваться своей карьерой и без третьего поединка с "Канело", - сказал Головкин.

Однако GGG отметил, что еще одна встреча со звездным соперником лишит его необходимости драться ради денег: "Конечно же, этот поединок поможет мне уйти, если говорить о финансах".

Напомним, трилогия состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в лимите второго среднего веса. Боксеры встречались там же в 2017 и 2018 годах, первый бой завершился спорной ничьей, а второй решением выиграл Альварес.