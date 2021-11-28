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Головкин раскрыл секрет победы над "Канело" в третьем бою

Головкин раскрыл секрет победы над "Канело" в третьем бою
©worldboxingnews.net
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Чемпион по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) рассказал, что у него есть ключи к победе над мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), а также высказался об их потенциальном третьем поединке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Головкин назвал условие для проведения трилогии с "Канело"

"Конечно, у меня есть секрет (как побить "Канело"). Но это не того рода секрет, о котором вы говорите. Это секрет, который вы демонстрируете. Для нашего с ним третьего боя должна быть проведена грамотная рекламная кампания, организаторам следует его сделать, и я уверен, что и у Канело найдутся кое-какие секреты насчет меня", - сказал Головкин в интервью The Sun.

"Мы оба владеем ключами к победе, и единственный способ узнать, подойдут ли они к замку, - это организовать наш поединок. Этот бой нужно правильно раскручивать, он должен вызывать большой интерес. Ведь, давайте быть честны, это один из, если не самый, обсуждаемый поединок, несмотря на тот факт, что мы уже дважды встречались на ринге", - добавил GGG.

Альварес сделал заявление о третьем бое с Головкиным в Мексике

Напомним, Головкин и Альварес провели два боя: первый в сентябре 2017-го закончился спорной ничьей, а через год минимально победил мексиканец.

Возвращение GGG намечено на 29 декабря в Японии против обладателя титула WBA (Super) в среднем весе Риоты Мураты.

Объявлена дата третьего боя "Канело" Альварес - Геннадий Головкин

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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