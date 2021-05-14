"Головкин - это просто машина". Узбекский "Монстр" рассказал о желании быть похожим на GGG

26-летний узбекский топ-проспект Исраил The Dream Мадримов (7-0, 5 КО) по прозвищу "Монстр" ответил на вопрос о сравнении с чемпионом мира по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). В интервью YouTube-каналу "Боксерская правда" он признался, что хотел бы быть похожим на GGG.

Напомним, что Мадримов несколько раз дрался в США в карде у знаменитого казахстанца. Самого Головкина он называл своим любимым боксером.

- Тебя много сравнивают с Головкиным. У тебя больше "игровуха" идет, а Гена уже сложился как жесткий панчер, большинство боев именно напором выигрывает. Как ты относишься к такому сравнению?

- Геннадий Головкин - это просто машина. Бьет жестко. У меня такого стиля нет. Я хочу быть похожим на Гену, но у каждого боксера разная техника. Я уважаю Гену как человека, как боксера, и много чего беру у него на вооружение и по-человечески, и по-боксерски. Что мне нравится - он хорошо контролирует происходящее в ринге, прессинг делает.

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