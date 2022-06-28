Головкин произвел торжественное первое вбрасывание на бейсбольном матче в США

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Сегодня 07:49

Казахстанский боксер Геннадий Головкин посетил домашний матч "Нью-Йорк Янкиз", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бейсбольный клуб, базирующийся в Бронксе, одном из районов Нью-Йорка (США), выступает в Восточном дивизионе американской лиги MLB.

GGG произвел торжественное первое вбрасывание. 

"Спасибо, New York Yankees, за почетное право первого броска в сегодняшней игре. Было весело, но я лучше вернусь к рингу", - написал казахстанец в соцсетях.

Отметим, что Головкин находится в Нью-Йорке в рамках промотура третьего боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, который состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (Невада, США). Билеты уже поступили в продажу.

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Профессиональный бокс

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Сегодня 07:49
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