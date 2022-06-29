Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) прокомментировал допинговую ситуацию вокруг Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), обвинив мексиканца в клоунском поведении, когда тот пытался оправдаться.

В 2018 году перед их вторым боем Альварес провалил допинг-тест, в итоге поединок был отложен. В его допинг-пробе обнаружили незначительное количество кленбутерола. С помощью этого препарата можно быстрее наращивать мышечную массу и сжигать жир. Мексиканец тогда утверждал, что положительный тест был получен в результате употребления зараженного мяса.

"Я придерживаюсь своих слов. Я беру на себя полную ответственность за все, что я сказал. Но мы не говорим о каких-то утверждениях. Мы говорим о реальных фактах. Это он дал положительный результат, и именно он пытается придумать какие-то оправдания, пытаясь обвинить других людей. Такое поведение, я бы сказал, похоже на клоунское. Я бы сказал, что, возможно, они говорят: "Ну, один, или два, или три раза положительного результата теста, это не считается". Может быть, потому что я не член пижамного клуба, поэтому они на меня и обижаются", - приводит слова Головкина Yahoo Sports.

Напомним, трилогия Головкина с "Канело" состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в лимите второго среднего веса. Боксеры встречались там же в 2017 и 2018 годах, первый бой завершился спорной ничьей, а второй решением выиграл Альварес.