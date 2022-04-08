Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) перед боем с обладателем пояса WBA Super в этом же дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО) напомнил о неожиданном результате поединка между Майком Тайсоном и Джеймсом Бастером Дугласом, который состоялся в феврале 1990 года в Японии, пишет Tofight.ru.

"Япония - страна сюрпризов, особенно что касается бокса. Я помню, что случилось в бою Майка Тайсона и Бастера Дугласа, и это сидело у меня в подкорке во время минувшего лагеря. Этот бой - напоминание, что на тренировке нельзя выкладываться менее чем на 110 процентов. В целом из-за переносов я держал себя в форме еще с октября", - сказал Головкин.

Отметим, что встречу между Тайсоном и Дугласом называют самым большим апсетом в истории бокса. Тот бой прошел в Токио в тяжелой весовой категории за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF, которыми владел Тайсон.

По ходу поединка "Железный" отправил Дугласа в нокдаун, но тот сумел подняться и нокаутировать несокрушимого Тайсона в десятом раунде.

9 апреля Головкин проведет с Муратой объединительный бой в Сайтаме (Токио, Япония). На кону будут стоять два титула GGG и пояс японца.

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