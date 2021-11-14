Головкин получил вызов от непобежденного мексиканца

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) получил вызов от мексиканца Хайме Мунгии (38-0, 30 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне в Анахайме (штат Калифорния, США) Мунгия успешно защитил пояс интерконтинентального чемпиона WBO в среднем весе, победив решением судей экс-соперника GGG - американца пуэрториканкского происхождения Габриэля Росадо (26-14-1, 15 KO).

"Я бы очень хотел получить бой с Головкиным. Был бы отличный поединок, который бы понравился публике. Предвкушаю возможность встретиться с ним в следующем бою. В 2022 году я буду готов к титульному или элиминаторному бою в среднем весе", - сказал Мунгия после победы.

Названы соперник и дата первого боя Головкина в 2022 году

Отметим, что возвращение Головкина намечено на 29 декабря - в Японии он встретится с "суперчемпионом" WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО). Для GGG этот поединок станет первым в рамках обновленной сделки с DAZN и первым в 2021 году.