Головкин получил вызов от экс-чемпиона мира с 30 нокаутами

Мексиканский боксер Хайме Мунгия (38-0, 30 КО) высказался о перспективах поединка против Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), назвав казахстанца, одним из желаемых соперников.

Мунгия готов к поединку после встречи с Деметриусом Баллардом (21-0-1, 13 КО), которая запланирована на 19 февраля. Что же касается казахстанца, то он должен провести бой с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

"Хотелось бы встретиться с победителем боя Головкина и Мураты. Я думаю, что это был бы хороший бой с любым из них, - сказал Мунгия в интервью Un Round Más. - Я бы хотел, чтобы это был Мурата или Головкин. А затем - кто бы ни пришел: Чарло, Андраде или Карлос Адамес".

Добавим, что Мунгия был чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе и провел несколько защит, прежде чем в прошлом году поднялся до 160 фунтов. Мексиканец претендовал на бой с чемпионом мира Деметриусом Андраде, который также владеет титулом от WBO, но их пути не пересеклись.