Головкин показал видео тренировки и фото своей команды

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) опубликовал видео и фото в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На своей странице в Instagram он выложил видео подготовки к ближайшему бою, сопроводив его подписью: "Ни дня без тренировок".

А в "Твиттере" поделился командным фото:

Напомним, 9 апреля в Японии Головкин проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super в среднем весе Риотой Муратой (16-2, 13 КО). На кону будут стоять три титула.

В случае победы над японцем GGG в сентябре проведет трилогию с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), которому в мае предстоит поединок с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелой категории.