Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) высказался о третьем бое с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) в суперсреднем весе и прокомментировал хобби мексиканца, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Головкин выразил свое отношение к смене дивизиона и пошутил о растущей любви своего соперника к гольфу.

"Я бы воздержался от комментариев, хорошее это решение или плохое. Есть эксперты, которые уже поделились своим мнением по этому поводу. Для меня это не имело большого значения. Он сделал то, что хотел", - отреагировал Головкин, которого цитирует boxingscene.com и высказался о хобби: - Участие в турнирах по гольфу - это хорошая идея. Это то, что он должен сделать. Прыгать по весовым категориям - я не знаю".

Добавим, что третий поединок Головкина с "Канело" пройдет 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

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