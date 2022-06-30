Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) прокомментировал недавние заявления Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), в которых мексиканец говорил о личной неприязни и угрожал нокаутировать казахстанца в их третьем бою, намеченном на 17 сентября.

"Никаких прогнозов. Посмотрим, с каким планом на бой мы выйдем и что у нас получится. А все эти его разговоры о личном и о нокауте... Знаете, я бы на его месте не был таким крикливым, понимая, что мой соперник проведет первый бой в новом весе и недавно разменял пятый десяток. Я бы на его месте вел себя поскромнее. Все эти разговоры о личном... А где же ты был эти четыре года? Почему ты не попытался найти меня раньше? Поэтому я и говорю, что, если бы это было личное, третий бой состоялся бы давным-давно", - цитирует Головкина vRINGe.com.

Также GGG ответил на претензии "Канело" по поводу того, что тот говорит о нем много гадостей: "Я ничего эдакого не припомню. Он постоянно говорит о том, что я что-то на него не то говорю. Но когда именно я это сделал? И что именно я сказал? Если ты хочешь кого-то обвинить, то будь добр - предъяви доказательства. Он подписал контракт на третий бой, а потом отказался выполнить обязательства по контракту, после чего исчез с моего радара. Мой возраст? Понятное дело, что он сказывается на реакции, тайминге. Но я никогда не думал по ходу своей карьеры, что вот он, мой пик, или что я миновал его в каком-то там году".

Третий бой Головкин и Альвареса состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два. Напомним, первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.