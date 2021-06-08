Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Составы всех сборных на Евро-2020 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Евро-2020 Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Головкин оценил дебютный бой Джукембаева в США и дал ему совет

Батыру противостоял пуэрториканский нокаутер.

Головкин оценил дебютный бой Джукембаева в США и дал ему совет
Батыр Джукембаев. Фото: boxingscene.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (18-1, 14 KO) встретился с именитым соотечественником - чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем дивизионе Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы гордимся GGG, в какой точке мира бы не находились. У нас была хорошая встреча с нашим дядей Геной, который открыл дорогу для казахстанских боксеров-профессионалов к чемпионству. Он оценил мой последний бой и дал совет. Большое спасибо! Даст Бог, это только начало великого пути. GGG - лучший в своем деле", - написал Джукембаев на своей странице в Instagram, опубликовав совместное фото с Головкиным.

"Его угол избежал трагической ситуации". Аналитик бокса оценил решение тренера Джукембаева остановить бой

Напомним, последний бой Джукембаев провел 30 мая в Лос-Анджелесе против пуэрториканца Сабриэля Матиаса (17-1-0, 17 KO). В четвертом раунде соперник отправил казахстанца в нокдаун, а после восьмого угол Батыра отказался от продолжения поединка.

Для Джукембаева это поражение стало первым в карьере, а поединок был дебютным в США.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Джукембаев Батыр

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:41
Бокс

Головкин оценил дебютный бой Джукембаева в США и дал ему совет
Сегодня
20:55
Бокс

Жекпе-жек алдында пышақтап кеткен қазақстандық боксшының жағдайы мен оқиғаның мән-жайы айтылды
Сегодня
17:20
Бокс

Алимханулы подсказали слабое место у соперника по бою в карде Ломаченко
Сегодня
14:00
Бокс

Польша отбирает соперников у GGG, или почему Головкину лучше биться с чемпионом мира из Японии
Сегодня
10:15
Бокс

Флойд Мейвезер за неделю купил девять автомобилей на миллион долларов
Вчера
20:46
Бокс

Қазақстандық боксшыны жекпе-жек алдында пышақтап кетті
Вчера
16:13
Бокс

"Большой риск". Зарубежный эксперт выразил опасение исходом боя Алимханулы с экс-чемпионом мира
Вчера
14:17
Бокс

Брат блогера пригрозил "Канело" после реакции мексиканца на бой с Мейвезером
Вчера
12:17
Бокс

"Канело" отреагировал на бой Мейвезера с блогером
Вчера
11:15
Бокс

Головкина призвали дать реванш экс-чемпиону мира
Вчера
10:24
Бокс

Видео полного боя, или как блогер "выжил" против непобежденного Флойда Мейвезера
Вчера
10:05
Бокс

Флойд Мейвезер объяснил, почему не смог нокаутировать Логана Пола
Вчера
09:45
Бокс

Флойд Мейвезер не смог победить блогера Логана Пола
6 июня
12:51
Бокс

Супертяж Дюбуа жестко вырубил соперника и завоевал титул "временного" чемпиона WBA
6 июня
11:21
Бокс

Экс-чемпион мира с 29 нокаутами проведет бой с бывшим соперником Головкина
6 июня
10:45
Бокс

Флойд Мейвезер оказался легче Логана Пола на 15 килограммов
6 июня
07:20
Бокс

Без боя. Казахстанец Ербосынулы поднялся в рейтинге WBC
5 июня
17:40
Бокс

"Золотой" чемпион WBA заявил о желании подраться с "Канело"
5 июня
17:11
Бокс

WBC отреагировал на первое поражение Батыра Джукембаева
5 июня
12:14
Бокс

Чемпион Азии из Казахстана с титулом от WBC обратился к болельщикам
5 июня
11:16
Бокс

Бывший соперник Головкина выиграл бой нокаутом
4 июня
23:35
Бокс

Стал известен гонорар Флойда Мейвезера за бой с блогером Логаном Полом
4 июня
22:46
Бокс

"Молодежный" чемпион WBC из Казахстана получил в соперники экс-чемпиона Европы по версии IBF
4 июня
20:37
Бокс

Чемпион Азии из Казахстана с титулом от WBC узнал дату и место проведения следующего боя
4 июня
20:18
Бокс

В США назвали причину расставания Елеусинова с сопромоутером Головкина
4 июня
14:00
Бокс

Канат Ислам возвращается. Известны подробности
4 июня
13:21
Бокс

Флойд Мейвезер заявил о готовности провести реванш с Конором МакГрегором
3 июня
18:06
Бокс

Непобежденный боксер избил девушку
3 июня
16:42
Бокс

"Заявить о себе всерьез". Эксперт высказался о значении боя Алимханулы против экс-чемпиона мира
3 июня
16:16
Бокс

"Есть ребята, которых я не считаю проигравшими". Жусупов - о рассечении, финале ЧА против узбека и Олимпиаде
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика