Головкин отметился уникальным достижением в рейтинге The Ring

Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) отметил эффектный юбилей в рейтинге своего дивизиона по версии авторитетного журнала The Ring, сообщает Sports.ru.

GGG отпраздновал нахождение в рейтинге издания на протяжении 500 недель. По этому показателю Головкин лидирует с большим отрывом. Его ближайшие преследователи по "долгожительству" в рейтинге - Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) и Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) - пребывают в нем 223 и 207 недель соответственно.

Другой представитель Казахстана Жанибек Алимханулы (10-0, 6 КО) входит в табель о рангах уже 30 недель.

Полностью рейтинг среднего веса The Ring выглядит следующим образом:

1. Геннадий Головкин (501 неделя в рейтинге);

2. Джермалл Чарло (207);

3. Деметриус Андраде (192);

4. Сергей Деревянченко (223);

5. Риота Мурата (110);

6. Хайме Мунгия (37);

7. Жанибек Алимханулы (30);

8. Крис Юбэнк-младший (83);

9. Лиам Уильямс (82);

10. Феликс Кэш (3).

Напомним, что Головкин в этом году еще не выходил на ринг. Наиболее вероятным называется его возвращение в бою против обладателя пояса WBA японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО) в конце года в Токио.

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