Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) упрекнул своего следующего соперника - мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) за слова о готовности провести бой против Александра Усика, действующего чемпиона WBA/WBO/IBF в супертяжелом дивизионе.

"Я испытывал "Канело" только в среднем весе. Там его комбинации были более быстрыми. Именно тяжелого, нокаутирующего удара не было, но вы и сами это видели. В последних его боях были другие оппоненты, другой уровень.

Есть ряд заблуждений, когда ты говоришь, что твоя сила выросла и ты готов боксировать в первом тяжелом весе, побить Усика или еще кого-то. Немножко надо опуститься на землю и быть человеком", - цитирует Головкина Fightnews.info.

Напомним, 17 сентября Альварес и Головкин проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два поединка. Тогда первый завершился спорной ничьей, а втором решением выиграл мексиканец.

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