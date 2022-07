Головкин одной фразой описал поражение "Канело" от Бивола

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) прокомментировал поражение мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) в поединке с чемпионом WBA Super в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, "Канело" проиграл единогласным решением судей и потерпел второе поражение в карьере. Ранее Головкин раскритиковал мексиканца за то, как тот отреагировал на исход поединка.

Тренер Головкина разоблачил "Канело" и предсказал нокаут в трилогии

- Все возвращается на круги своя. Это как возвращение к реальности. "Канело" - потрясающий боец, это 100 процентов. Бивол тоже невероятный. Он очень хорош. На сегодняшний день он очень хорош. Я больше улыбаюсь, потому что прямо сейчас как будто все становится на свои места.

- Другими словами, раньше "Канело" считали непобедимым, а этот бой опустил его на землю, и не такой он крутой, как Эдди Хирн всем рассказывал?

- Мне понравилось выражение одного человека, боксера, который сказал: "Эй, ребята, вы не все понимаете в боксе". Это показало то, что эти люди не все понимают в боксе, не все знают в боксе, - сказал Головкин в DAZN Boxing Show.

Головкин сделал заявление о завершении карьеры

17 сентября Головкин в третий раз встретится с "Канело". Поединок состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя - первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением судей выиграл мексиканец.

🗣'Everything went back to reality.'



GGG reacts to Bivol defeating Canelo pic.twitter.com/wIeovPKhyN