Головкин объявил о завершении спаррингов перед рекордной защитой титулов

Чемпион мира по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин
(40-1-1, 35 КО) из Казахстана сообщил о своей готовности к бою против поляка Камила Шереметы
(21-0, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz
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"Последний день спаррингов. Готов к неделе боя", - написал он на своей странице в Instagram.
Поединок Головкин - Шереметта станет главным событием вечера в Холливуде (штат Флорида, США). По казахстанскому времени шоу пройдет утром в субботу 19 декабря. GGG проведет рекордную 21-ю защиту титулов.
В карде другой казахстанский боксер Али Ахмедов
(16-0, 12 КО) проведет бой за вакантный пояс чемпиона мира во втором среднем весе по версии IBO. Его соперником станет эквадорец Карлос Гонгора
(18-0, 13 КО).
С полным составом андеркарта можно ознакомиться по этой ссылке
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