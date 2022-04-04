Головкин объяснил успех Мураты и дал прогноз на их бой

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в интервью Youtube-каналу TheRingDigital рассказал о предстоящем бое с обладателем пояса "суперчемпиона" WBA японцем Риотой Муратой (16-2, 13 KO).

- Почему Мурата достиг такого успеха в боксе?

- Я думаю, это тяжелая работа, дисциплина. Я его знаю лично. Это действительно присуще ему. Это тот уровень бокса и уровень мастерства, которым он владеет и который является примером. Просто так олимпийским чемпионом не становятся, как и "суперчемпионом" в профессионалах. Так что в нем есть что-то, чего мы не знаем.

- Мурата известен своей силой. Как вы собираетесь ей противостоять?

- Нельзя делить поединок на какие-то нюансы. Это - хорошо, это - плохо, и что-то недооценивать. Я в комплексе смотрю на бой и даю себе отчет, что это будет очень зрелищный и тяжелый поединок. Здесь надо готовиться, что я и делаю на все 100 процентов, без всяких скидок и оправданий.

- Ваш прогноз на бой с Муратой.

- Здесь у каждого будет своя стратегия. Я думаю, стратегия в разных вариантах и будет несколько планов на бой. Однозначно поединок нелегкий и зрелищный. Это не будет легкой прогулкой. Много факторов говорит о том, что будет большой бой. Я стараюсь делать все, чтобы быть готовым к этому противостоянию.

Бой Головкин - Мурата пройдет 9 апреля в Сайтаме (Япония). Поединок ориентировочно начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. На кону будут стоять пояса Головкина и титул японца.

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