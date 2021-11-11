Головкин обратился к казахстанским боксерам после успеха на чемпионате мира

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) поздравил сборную Казахстана по боксу с успешным выступлением на чемпионате мира, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он также пожелал команде удачи на Азиатских играх.

"Рад за наших казахстанских боксеров, которые успешно выступили на чемпионате мира в Сербии. Поздравляю и ребят, и тренеров, и федерацию во главе с Кенесом Хамитовичем с достойным результатом. Удачи в дальнейшей подготовке к Азиатским играм", - написал Головкин в твиттере.

Рад за наших казахстанских боксеров, которые успешно выступили на чемпионате мира в Сербии. Поздравляю и ребят, и тренеров, и федерацию во главе с Кенесом Хамитовичем с достойным результатом. Удачи в дальнейшей подготовке к Азиатским играм 💪🏻 #AlgaKazakhstan — Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) November 11, 2021

Напомним, на чемпионате мира, который прошел в Белграде (Сербия), казахстанские боксеры завоевали пять медалей. Золото завоевали Темиртас Жусупов и Сакен Бибосынов, серебряными призерами стали Махмуд Сабырхан и Серик Темиржанов, а бронза у Абылайхана Жусупова. В общекомандном зачете сборная заняла второе место.

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