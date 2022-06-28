Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) ответил на несколько вопросов в преддверии третьего боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), который состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Его слова приводит vRINGe.com.



Комментируя слова Альвареса "это личное", Головкин сказал: "Не могу говорить за него. Возможно, он просто нуждается в дополнительной мотивации после поражения. Я же в очередной раз повторю, что для меня это просто еще один бой".

Также Головкин высказался по поводу дебюта в новой для себя весовой категории: "Бой в 168 фунтах - есть плюсы и есть минусы. Сейчас сложно об этом говорить, ведь мне только предстоит дебют в новом весе. Я готовлюсь, а бой покажет".

Относительно будущего после боя с "Канело" Головкин отметил: "Прежде всего я - боксер. И если будет шанс объединить титулы в этом весе или в среднем, то я, конечно же, обдумаю такой вариант. Если будет шанс сразиться с Давидом Бенавидесом или Джермаллом Чарло, то я серьезно взвешу все "за" и "против".

Напомним, трилогия пройдет в лимите второго среднего веса. Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта". Их два предыдущих поединка также прошли в Лас-Вегасе - первый завершился спорной ничьей, а второй решением выиграл "Канело".

Новые выпуски на нашем YouTube-канале . Смотрим, комментируем, лайкаем! Разбор крутейших боев Рахмонова и Морозова в UFC: