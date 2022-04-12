Головкин - Мурата: Назван победитель конкурса

9 апреля казахстанский боксер Геннадий Головкин победил японца Риоту Мурату и объединил титулы IBF, IBO и WBA в среднем весе. Полное видео боя можно посмотреть здесь.

Официальный итог этого боя: победа Головкина техническим нокаутом на отметке 2:11 минуты девятого раунда.

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Для получения приза в размере 10 000 (десяти тысяч) тенге победителю нужно предоставить в редакцию на номер +7 707 202 44 22 копию документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего наличие счета в банке.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира