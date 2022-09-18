Головкин - "Канело": вечер бокса начался

На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начался вечер бокса, главным событием которого станет третий поединок между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На кону поединка будет звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе, которым владеет "Канело". Для Головкина это будет дебют в новом дивизионе.

Прямая трансляция боя

Предыдущие два боя состоялись в лимите среднего веса: в сентябре 2017 года боксеры не выявили победителя, а ровно через год судьи отдали победу мексиканцу.

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Также в карде состоятся следующие бои:

Джесси Родригес (16-0, 11 КО) - Исраэль Гонсалес (28-4-1, 11 КО)

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м наилегчайшем весе;

Али Ахмедов (18-1, 14 КО) - Габриэль Росадо (26-15-1, 15 КО)

10 раундов за вакантные титулы чемпиона по версиям IBF NA и WBC Silver во 2-м среднем весе;

Остин Уильямс (11-0, 9 КО) - Кирон Конуэй (18-2-1, 4 КО)

10 раундов за вакантный титул чемпиона по версии WBA International в среднем весе;

Диего Пачеко (15-0, 12 КО) - Энрике Колласо (16-2-1, 11 КО)

10 раундов за вакантный титул чемпиона США по версии WBC во 2-м среднем весе;

Марк Кастро (7-0, 5 КО) - Кевин Монтиэль (6-1-2, 3 КО)

8 раундов в легком весе;

Аарон Апонте (6-0, 2 КО) - Фернандо Молина (8-0, 3 КО)

8 раундов в 1-м полусреднем весе;

Энтони Эррера (2-0-1, 2 КО) - Делвин Маккинли (4-3-1, 4 КО)

6 раундов во 2-м наилегчайшем весе.

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