Сегодня, в ночь с 24 на 25 июня состоится первая с сентября 2018 года встреча казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперники примут участие в первой перед трилогией пресс-конференции, которая начнется в 02:00 по времени Нур-Султана в Лос-Анджелесе (США).

Вероятно, в ходе мероприятия пройдет дуэль взглядов.

Отметим, что в рамках пресс-тура после Лос-Анджелеса Головкин и "Канело" также посетят Нью-Йорк.

Третий бой Головкина и "Канело" пройдет 17 сентября в лимите второго среднего веса. Встреча состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два поединка. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

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