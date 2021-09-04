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"Головкин уже дважды дрался с "Канело", людям нужна свежая кровь". Нашелся единственный достойный соперник для Альвареса

"Головкин уже дважды дрался с "Канело", людям нужна свежая кровь". Нашелся единственный достойный соперник для Альвареса
©HBO
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Британец Крис Юбенк-младший (30-2, 22 КО) считает, что он является единственным достойным соперником для чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC во втором среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (58-1-2, 36 КО).

По словам Юбенка, их противостояние вызвало бы большой ажиотаж в Великобритании. Британец добавил, что публике нужна "свежая кровь".

"Канело" Альвареса разоблачили и засчитали поражение от Головкина

"Альварес - единственный боец, ради боя с которым я готов снова подняться в весе. К тому же у него закончились соперники для следующих поединков. Никто не хочет драться с ним. А парни, которые бросают ему вызов, на самом деле просто болтают. Все его оппоненты выходят в ринг, чтобы выжить и получить свой гонорар. Меня не волнуют деньги. Я просто хочу победить Альвареса. Я хочу драться и готов отдать все ради победы. Фанаты знают об этом.

Альварес победил Сондерса и Смита. Кто там еще остался? Больше никого нет. А наш поединок на территории Великобритании собрал бы самый большой стадион. Это бой мирового уровня. Никто в среднем весе не хочет драться с Альваресом. Головкин уже дважды дрался с ним, поэтому этот вариант можно исключить. Людям нужна свежая кровь.

Думаю, этот бой реален, и в следующем году мы будем упорно добиваться его", - сказал Юбенк в интервью Sky Sports.

Названа дата третьего боя Головкин - Альварес

Напомним, следующий бой Альварес проведет 6 ноября за звание абсолюта против чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе американца Калеба Планта (21-0, 12 КО).

Что касается Юбенка, то он 2 октября встретится с немцем Свеном Эльбиром. При этом ранее британец заявлял, что желает сам подраться с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), владеющим титулами IBF и IBO в среднем весе.

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Юбенк Крис

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