Golden Boy сделала заявление о бое Головкина против экс-чемпиона с 30 нокаутами

Экс-чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (38-0, 30 КО) в наступившем году желает провести поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), владеющим титулами IBF и IBO в среднем весе. Об этом в интервью спортивному обозревателю Крису Мэнниксу заявил президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес.

"Ни для кого не секрет, что он хочет драться с Головкиным, и мы предпримем все усилия, чтобы сделать этот бой. Если же не удастся, мы обратимся к вариантам с (Джермаллом) Чарло и (Деметриусом) Андраде. Мунгия сейчас первый в рейтингах WBC и WBО, он готов к любому из топ-парней. И все же его мечтой, его целью, идеальным вариантом - для его бренда и карьеры - является Головкин", - цитирует функционера vRINGe.com.

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Последний раз Головкин выходил на ринг в декабре 2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

В декабре 2021 года Головкин должен был провести объединительный бой в среднем весе с обладателем пояса "суперчемпиона" WBA японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), однако поединок был отложен.