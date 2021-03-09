Golden Boy решила судьбу боя Головкина против экс-чемпиона с 29 нокаутами

Поединок между чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и мексиканцем Хайме Мунгией (36-0, 29 КО) может еще состояться, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Fight Freaks Unite.

По информации источника, в промоутерской компании Golden Boy Promotions, ведущей дела Мунгии, не отказались от идеи организовать своему клиенту бой с GGG.

Кроме того, глава компании Оскар Де Ла Хойя утверждает, что команда Головкина заинтересована в этом противостоянии. Предварительная дата боя - май 2021 года.

Ранее сообщалось, что Головкин и Мунгия договорились о поединке на 7 мая в штате Техас (США). Однако позже появилась информация, что мексиканец якобы передумал драться с казахстанцем и предпочел провести бой в апреле с другим соперником.

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Напомним, последний бой Мунгия провел в октябре, когда досрочно остановил в шестом раунде багамского ветерана Туреано Джонсона (21-3-1, 15 KO). Головкин же в декабре нокаутировал Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.