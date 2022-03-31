Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов поделился своим мнением по поводу возможного исхода трилогии Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) - Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО). Он считает, что GGG выиграл первый поединок, но в третьем отдал предпочтение его оппоненту.

- Если состоится трилогия Головкин - "Канело", кто одержит победу?

- Альварес, наверное. Первый бой, я думаю, выиграл Гена честно. А второй, наверное, он уже чуть проиграл. А сейчас, если третий будет, наверное, проиграет. Из-за возраста, да. Так и так, тот моложе. Возраст все равно свое берет, хоть какой ты был бы. Тут можно сказать только про Темиртаса Жусупова нашего. Он на снарядах работал, тренеры, которые его не видели, думали, что он из молодежного бокса только перешел во взрослый. Думали, мальчик какой-то. Я говорю: "Он после чемпионата раскрываться только начал". (смеется) Самый взрослый он, 34 года, - сказал Сатжанов в интервью You-Tube-каналу "Спорт Шредингера".

Напомним, что два предыдущих боя между Головкиным и "Канело" обернулись скандалами. В первом в сентябре 2017-го была ничья, во втором ровно через год судьи отдали минимальное преимущество мексиканцу. Третий поединок может состояться осенью, если оба боксера выиграют свои весенние бои.