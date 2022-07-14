"GGG выиграл оба боя". Эксперт назвал фаворита в трилогии Головкин - "Канело"

Третий бой казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) станет самым долгожданным событием года. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил британский журналист Бен Смит. Он назвал победителя в первых двух встречах.

Трилогия состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

"Головкину будет непросто в бою с "Канело". Прошло четыре года с их последней встречи. Тогда GGG был в хорошей форме и смог создать большие проблемы "Канело". Я думаю, что он (Головкин) выиграл оба боя. Третья встреча будет иной. Мексиканская звезда в невероятной форме. Поражение от Бивола немного смутило болельщиков, но все равно он будет явным фаворитом в бою с GGG. Для меня это самая зрелищная и долгожданная битва года", - отметил Смит.

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Напомним, что первый бой в 2017 году завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением судей выиграл мексиканец.

Для казахстанских болельщиков на арене T-Mobile организуют специальный сектор. Приобрести билеты можно по этой ссылке.

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