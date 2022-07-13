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В Golden Boy восхитились Головкиным и предсказали нокаут в трилогии с "Канело"

В Golden Boy восхитились Головкиным и предсказали нокаут в трилогии с "Канело"
©boxingscene.com

Роберто Диас, матчмейкер промоутерской компании Golden Boy Promotions, которая ранее сотрудничала с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), дал прогноз на предстоящий третий бой мексиканца против казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его мнению, соперники имеют равные шансы на победу: "Они очень хорошо знают друг друга, - цитирует Диса официальный сайт WBC. - Такой уровень таланта означает, что их поединки всегда очень захватывающие, очень конкурентные. Думаю, третий бой станет заключительной главой и финишем. Навряд ли кто-то из них хочет спорного исхода. Я полагаю, что они оба нацелятся на нокаут, чтобы сделать финальное заявление, и это сделает третий поединок лучшим в их противостоянии".

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Также Диас высказался о форме 40-летнего Головкина: "Чем дольше будет продолжаться бой, тем сильнее будет угасать Головкин. Так что, чем быстрее он стартует, тем больше шансов у него будет. В эпоху своего доминирования Головкин был непобедим, демонстрируя мастерство, которого я никогда лично прежде не видел. Он вытворял невиданные вещи. Он обладает огромным любительским опытом, силой и самоотверженностью. Ему уже 40 лет, но он не из тех бойцов, которые набирают много лишнего веса между боями. Он следит за собой и является настоящим профессионалом, что позволит ему продержаться в боксе немного дольше, чем молодым бойцам, которые не заботятся о своем теле".

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При этом матчмейкер считает, что у Головкина будет преимущество в трилогии, несмотря на то, что для GGG это будет первый бой вне среднего веса: "Канело" немного дольше сражается во втором среднем дивизионе, но мы иногда забываем, что он пришел из более низких весовых категорий, а именно из полусреднего веса. Головкин от природы физически крупнее, и я думаю, что теперь, с возрастом, когда ему не нужно сбрасывать эти восемь фунтов, его тело скажет: "Спасибо и добро пожаловать. Это то, что мне было нужно".

При всех своих любительских боях Геннадий довольно поздно начал выступать в качестве профессионала. Возможно, ему стоило пораньше переходить в профи. Иногда боксеры слишком долго засиживаются в любителях, и к моменту, когда они переходят в профи, как мы видим в случае с Ломаченко, у них бывает намного больше травм на ранних этапах профессиональной карьеры. Но если бы Геннадий перешел в профи четырьмя годами ранее, то сейчас мы бы уже видели его на пенсии".

В то же время Диас был лаконичен в своем прогнозе на бой: "Мы будем говорить о них долгие годы, особенно после этого сентябрьского боя, но я вижу, как "Канело" завершает эту главу сильной победой. Ставлю на победу "Канело" нокаутом".

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Напомним, третий бой Головкина и "Канело" намечен на 17 сентября. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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