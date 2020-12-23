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"GGG все еще машина". Названы предпосылки к третьему бою Головкин - "Канело"

В первом поединке была ничья, а через год победил мексиканец.

"GGG все еще машина". Названы предпосылки к третьему бою Головкин - "Канело"
Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Третий бой казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (54-1-2, 36 КО) должен состоятся осенью. Такой прогноз в беседе с корреспондентом Vesti.kz озвучил редактор портала TALKsport Майкл Бенсон. По мнению эксперта, предпосылки к этому уже есть.
 
"Головкин и "Канело" синхронно вернулись на ринг. GGG достаточно уверенно нокаутировал Шеремету, а Альварес съел Каллума Смита. Несомненно уровень оппозиции сравнивать нельзя, но физическая форма обоих боксеров была прекрасна. Глядя на них в отдельных боях, у многих появилось желание увидеть их на одном ринге. Завершение трилогии - это самое ожидаемое событие в дивизионе. Объективно у DAZN нет более важного события, кроме GGG - "Канело" 3. Все идет к этому. Это выгодно боксерам, сервису и промоутерам. Это большая интрига. Головкин все еще машина и осенью следующего года их бой получился бы не менее зрелищным, чем предыдущие два. Я уверен, что у Хирна есть план, который может сработать", - отметил Бенсон.
 
В минувшие выходные казахстанец досрочно победил поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и защитил титулы IBF и IBO в среднем весе. В свою очередь мексиканец выиграл у британца Каллума Смита (27-1, 19 КО) решением судей и стал обладателем поясов WBA, WBC и The Ring во втором среднем весе.
 
Напомним, что Головкин и Альварес в первом бою 2017 года в Лас-Вегасе (США) не смогли выявить сильнейшего, а через год там же "Канело" победил решением судей.

 

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Метки:
Головкин-Альварес Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Головкин Геннадий Шеремета Камил Смит Каллум Профессиональный бокс

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