Геннадий Головкин встретился со звездами UFC

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) встретился с представителями UFC - россиянином Петром Яном и американцем Нейтом Диасом.

Совместное фото GGG выложил в Instagram Stories:

Напомним, что Ян в последнем бою утратил чемпионский титул UFC в легчайшем весе, поскольку его дисквалифицировали за запрещенный удар.

Головкин же в декабре нокаутировал Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира. Следующий поединок GGG может провести в мае, вероятным его соперником называется мексиканец Хайме Мунгия (36-0, 29 КО).

Диас в разное время становился обладателем премий "Лучший бой вечера" (семь раз), "Лучший нокаут вечера" (один раз), "Выступление вечера" (один раз), "Болевой прием вечера" (пять раз).