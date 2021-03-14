Казахстанская звезда бокса Геннадий Головкин почтил память Марвина Хаглера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Головкин опубликовал сторис в своем Instagram, где написал: "Покойся с миром, легенда и величайший чемпион в среднем весе".

Легендарный американский профессиональный боксер Марвин Хаглер, становившийся абсолютным чемпионом мира в среднем весе, скончался в возрасте 66 лет в США. Вместе с Карлосом Монсоном и Геннадием Головкиным он является рекордсменом по продолжительности этапа карьеры в высшем эшелоне мирового рейтинга без поражений.