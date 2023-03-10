Геннадий Головкин официально отказался от пояса чемпиона мира по версии WBA

Геннадий Головкин освободил титул чемпиона мира по версии версии WBA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

40-летний казахстанский боксер решил отказаться от участия в промоутерских торгах по организации боя с регулярным чемпионом Эрисланди Ларой, представляющим Кубу.

Ранее GGG уже отказался от пояса IBF, и теперь у него остался только титул IBO.

"Головкин попросил меня связаться с вами, чтобы сообщить о своих дальнейших намерениях. Он гордится тем, что стал суперчемпионом WBA и объединил титулы в среднем весе в Японии против Риоты Мураты в прошлом году. Хотя Геннадий по-прежнему намерен снова драться, он не принял решения по многим моментам, имеющим решающее значение для планирования и организации его следующего боя. В свете приближающегося крайнего срока подачи заявки на бой с Эрисланди Ларой Геннадий не желает, чтобы процесс затягивался дольше. Таким образом, пожалуйста, имейте в виду, что Геннадий Головкин настоящим отказывается от титула чемпиона WBA в среднем весе", - говорится в письме представителя Головкина Джона Хорневера в адрес WBA.

В активе Головкина 42 победы, 37 из которых одержаны нокаутом, два поражения и одна ничья.