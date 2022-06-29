"Гарантирую". Головкин сделал заявление перед трилогией с "Канело"

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) обратился к фанатам бокса перед трилогией с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Третий бой состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и пройдет в лимите второго среднего веса. Боксеры встречались там же в 2017 и 2018 годах, первый бой завершился спорной ничьей, а второй решением выиграл Альварес.

"Хотел бы поблагодарить всех фанатов бокса, всех болельщиков и тех, кто ждет этот бой, переживает, за поддержку. Со своей стороны могу гарантировать, что это будет замечательный вечер бокса, самый большой бой на данный момент, грандиозное шоу. Мы сделаем все, чтобы вам понравилось", - говорится в видео, опубликованном в его Instagram.