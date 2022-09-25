Фьюри отметился очередным громким заявлением в адрес Усика

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри сделал очередное громкое заявление в сторону украинского боксера Александра Усика, владеющего поясами WBA, IBF и WBO в этой же категории, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой IFL TV.

Ранее Фьюри принял решение провести бой не с Александром Усиком, а с Энтони Джошуа. Однако из-за смерти королевы Англии Елизаветы II переговоры приостановились. Вероятно, что британец заинтересовался Усиком.

"Только что закончил очень брутальную сессию в зале. Когда в следующий раз увижу Усика, я захвачу его голову и выдавлю из него всю жизнь, потому что он маленькая сучка и ничего не сможет с этим сделать", - заявил Фьюри.

Напомним, что в последнем бою, 20 августа, Джошуа раздельным судейским решением проиграл украинцу Александру Усику, защитившему титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевавшему вакантный титул чемпиона мира по версии The Ring.

Фьюри, в свою очередь, 23 апреля в шестом раунде нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта.