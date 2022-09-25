Фьюри отметился очередным громким заявлением в адрес Усика

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Вчера 18:28
©Top Rank

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри сделал очередное громкое заявление в сторону украинского боксера Александра Усика, владеющего поясами WBA, IBF и WBO в этой же категории, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой IFL TV.

Ранее Фьюри принял решение провести бой не с Александром Усиком, а с Энтони Джошуа. Однако из-за смерти королевы Англии Елизаветы II переговоры приостановились. Вероятно, что британец заинтересовался Усиком.

"Только что закончил очень брутальную сессию в зале. Когда в следующий раз увижу Усика, я захвачу его голову и выдавлю из него всю жизнь, потому что он маленькая сучка и ничего не сможет с этим сделать", - заявил Фьюри.

Напомним, что в последнем бою, 20 августа, Джошуа раздельным судейским решением проиграл украинцу Александру Усику, защитившему титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевавшему вакантный титул чемпиона мира по версии The Ring.

Фьюри, в свою очередь, 23 апреля в шестом раунде нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Фьюри Тайсон Усик Александр Джошуа Энтони

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:40
Профи-бокс
"Полный стадион в Казахстане". Елеусинов ответил на предложение непобежденного украинца
Сегодня , 12:03
Профи-бокс
25-летний проспект оказался в тяжелом состоянии после нокаута
Сегодня , 09:15
Профи-бокс
Нокаут Алимханулы попал в число лучших в 2022 году
Сегодня , 07:41
Профи-бокс
Дацик оценил свою победу над Емельяненко
Вчера , 22:18
Профи-бокс
Казахстанский тяжеловес прокомментировал свое сенсационное поражение нокаутом
Вчера , 19:39
Профи-бокс
Непобежденного казахстанца Али Балоева сенсационно нокаутировали
Вчера , 18:28
Профи-бокс
Фьюри отметился очередным громким заявлением в адрес Усика
Вчера , 17:27
Профи-бокс
Стала известна точная дата возвращения Каната Ислама после первого поражения в карьере
Вчера , 12:57
Профи-бокс
Флойд Мейвезер жестко "отомстил" за нокаутированного телохранителя
Вчера , 12:32
Профи-бокс
Телохранитель Мейвезера был нокаутирован в Японии
© 2008 - 2022 ТОО «EML»