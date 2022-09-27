Фьюри определился с боем против Джошуа и высказался о конкуренте

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Сегодня 16:06
©instagram.com/tysonfury

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри заявил о срыве боя с соотечественником Энтони Джошуа, сообщает корреспондент Vesti.kz. Похоже на окончательное решение.

Ранее Фьюри заявил о готовности подраться с Джошуа, и потенциальный конкурент ответил на вызов согласием, однако спортсмены не смогли договориться о дате поединка.

Чемпион мира по версии WBC рассказал, что контракт с соперником на поединок не был подписан вовремя, поэтому бой отменяется. "Для Джошуа официально все кончено. Сейчас он на морозе с волчьей стаей. Забудьте об этом", - заявил Тайсон в своем Instagram-аккаунте

Добавил, что ранее Фьюри заявлял, что не выйдет на поединок с Джошуа, если они не заключат соглашение до 26 сентября. В этот день промоутеры боксеров должны провести встречу, чтобы обсудить организационные вопросы.

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Метки:
Фьюри Тайсон Джошуа Энтони Профессиональный бокс Великобритания WBC

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