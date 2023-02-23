Флойд Мейвезер сравнил себя с Богом

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Сегодня 12:51
©instagram.com/floydmayweather

Журналист Talksport.com Майкл Бенсон в соцсетях процитировал американского боксера Флойда Мейвезера-младшего, заявившего, что есть только две идеальные вещи в мире - "Бог и его рекорд", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Флойд Мейвезер выступает на пресс-конференции перед выставочным боем в Великобритании против Аарона Чалмерса в субботу вечером: "Никто не идеален. Есть только две идеальные вещи - Бог и мой боксерский рекорд.

На самом деле это не только в 50-0, дело в том, кого я победил в этих 50 боях. По крайней мере 25-26 из них были боями за звание чемпиона мира. В то время как у вас есть парни, которые провели 200 боев, но так и не смогли побить столько чемпионов мира, сколько я победил в 50 боях", - приводит слова Флойда Майкл.

Напомним, что выставочный поединок Мейвезера с экс-бойцом смешанных единоборств Чалмерсом пройдет 25 февраля в Лондоне.

45-летний Мейвезер остался непобежденным боксером на профи-ринге, одержав 50 побед в 50 боях. Карьеру в профи он завершил в 2017 году, сосредоточившись на проведении лишь прибыльных выставочных поединков.

35-летний Чалмерс завершил карьеру в MMA в 2021 году. На его счету пять побед и два поражения.

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Метки:
Мейвезер Флойд Профессиональный бокс

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