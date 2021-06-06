Флойд Мейвезер оказался легче Логана Пола на 15 килограммов

В Майами (штат Флорида, США) состоялась официальная процедура взвешивания участников боксерского шоу, которое возглавит восьмираундовый выставочный поединок между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером (50-0, 27 KO) и популярным видеоблогером Логаном Полом, пишет "Чемпионат".

По результатам взвешивания Мейвезер оказался на 15,4 килограмма легче Логана Пола - 70,3 килограмма против 85,7.

Напомним, поединок Флойда Мейвезера с Логаном Полом состоится в ночь с 6 на 7 июня.

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