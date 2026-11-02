Флойд Мейвезер объявил новый бой: дата и соперник известны

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший анонсировал свой следующий бой, передают Vesti.kz.

Американец вернётся на ринг 19 декабря в Бангкоке, где проведёт выставочный бой с австралийцем Мэтти Флойдом.

Мэтти Флойду 37 лет, его рекорд 15-2 (10 КО). Он выступал преимущественно в полутяжёлом весе, а его последний профессиональный бой состоялся в июне 2025 года: он проиграл единогласным решением соотечественнику Джеку Грегори.

Для 49-летнего Мейвезера это первый бой более чем за два года. Ранее в этом году сорвались его поединки с Майком Дзамбидисом и Мэнни Пакьяо.

По словам Мейвезера, этот поединок станет подготовительным этапом перед запланированным профессиональным боем против чемпиона WBC в полусреднем весе Райана Гарсии, который должен состояться в 2027 году.

"Это разминка перед тем, как мы с Райаном Гарсией выйдем на ринг друг против друга", — написал Мейвезер.

В октябре Гарсия заявил, что Мейвезер связывался с ним по поводу боя за его чемпионский титул WBC. Позже Гарсия сообщил, что стороны договорились о поединке, который будет включен в профессиональный послужной список Мейвезера, у которого на данный момент 50 побед и ни одного поражения.



