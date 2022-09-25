Известный американский боксер Флойд Мейвезер-младший досрочно выиграл у японского бойца смешанных единоборств Микуру Асакуры, сообщает корреспондент Vesti.kz. От нокаута проигравшего мог спасти гонг.

В конце второго раунда выставочного поединка в Сайтаме американская звезда провел точную атаку, после которой японский боец не смог продолжить встречу. Рефери отсчитал нокдаун, но Асакура не поднялся на ноги.

Ранее жестким нокаутом проиграл телохранитель Мейвезера - Джиззи Мак. В третьем раунде его отправил на настил ринга японский кикбоксер Кудзи Танако.

Телохранитель Мейвезера был нокаутирован в Японии