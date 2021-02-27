Финалист юношеской Олимпиады из Казахстана победил россиянина с 22 боями в профи

Финалист юношеской Олимпиады из Казахстана и чемпион МЧА-2018 Талгат Шайкен (3-0, 2 КО) провел свой четвертый бой на профессиональном ринге, передает корреспондент Vesti.kz.

Шайкен принял участие в вечере бокса в Алматы, организованном MTK Kazakhstan. Его соперником выступил россиянин Евгений Павко (18-3-1, 13 КО). Сам поединок в полусреднем весе был рассчитан на восемь раундов и продлился всю дистанцию. По ее итогам судьи единогласным решением отдали победу Шайкену.

Таким образом, Талгат продлил победную серию до четырех боев, тогда как Павко потерпел четвертое поражение в карьере при 18 победах и одной ничьей.

Добавим, что главным событием вечера бокса станет бой капитана сборной Казахстана Камшыбека Кункабаева (2-0, 2 КО) с представителем Украины Сервером Эмурлаевым (23-1, 9 КО). На кону будет стоять вакантный титул WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе.