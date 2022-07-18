"Это зрелищно". Определен фаворит в бою казахстанца против "Льва" с 17 нокаутами

Титульный бой с Умутом Чамкираном (18-0, 17 КО) из Турции станет хорошей проверкой для казахстанского супертяжа Жана Кособуцкого (18-0, 17 КО). Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил немецкий обозреватель Лейф Хансман.

Эксперт отметил, что противостояние двух нокаутеров подарит незабываемое шоу фанатам профессионального бокса.

"Посмотрите на статистику обоих боксеров. Чамкиран и Кособуцкий почти все бои выиграли досрочно. Это зрелищные нокаутеры, которые нравятся болельщикам. Их противостояние обещает стать захватывающим и непредсказуемым.

На мой взгляд, казахстанец выглядит посильнее, но ведь у каждого свой взгляд. Поединок станет хорошей проверкой сил Кособуцкого. Это однозначно понравится зрителям и в Германии, и в Турции", - отметил Хансман.

Ранее официально было объявлено об их бое за вакантный титул Европейского боксерского союза (EBU), а сам Кособуцкий уже прокомментировал сообщение.

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Добавим, что Кособуцкий в мае выиграл вакантный пояс WBC International, досрочно победив опытного француза Жоана Дюопа (39-7, 26 КО), а затем поднялся в рейтинге. Что касается Чамкирана по прозвищу "Анатолийский лев", то он в том же месяце нокаутировал в четвертом раунде чеха Лукаса Вакера (3-2, 2 КО).

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