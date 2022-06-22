Это просто позор. WBA вновь оказалась в центре скандала

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Сегодня 13:56

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) отметилась несколькими скандалами за прошедший месяц, сообщает vRINGe.com.

В начале июня WBA презентовал непризнанному большинством стран мира президенту Венесуэлы Николасу Мадуро пояс почетного президента мира. Примечательно, что президентом WBA является соотечественник Мадуро Джилберто Мендоса.

Также организация вернула к обслуживанию титульных поединков виновницу прошлогоднего скандала судью-расистку Глорию Мартинес, которая оскорбила в соцсетях Мишель Обаму - жену экс-президента США Барака Обаму. Тем не менее ее помощь не понадобилась. 11 июня в Майами (США) британский супертяж Дэниел Дюбуа эффектно разобрался с американцем Тревором Брайаном и отобрал титул WBA World. 

Кроме того, не менее провокационным получилось решение WBA о проведении фестиваля WBA KO Drugs в Аргентине, в рамках которого намечен бой с участием скандально известного американского супертяжа Джаррелла Миллера, который практически угробил свою карьеру длительным отстранением за постоянные нарушения допинг-правил.

На все это отреагировал Марк Ортега из PBC on FOX: "Мендоса практически целую неделю ничего не писал в соцсетях. Он никак не прокомментировал то, что расистка Глория Мартинес вновь обслуживает титульные бои. Он не прокомментировал, почему в шоу KO Drugs принимает участие боец с сомнительной репутацией Миллер, не единожды попадавшийся на использовании допинга и запрещенных препаратов. Это просто позор", - сказал эксперт.

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Метки:
WBA

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Сегодня 13:56
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