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"Это меня бесит". "Канело" объяснил свою злость на Головкина

"Это меня бесит". "Канело" объяснил свою злость на Головкина
©twitter.com/Canelo

Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) высказался о предыдущих поединках против Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО). Также мексиканец объяснил свою злость на GGG и ответил на вопрос о рукопожатии после третьего боя, сообщает vRINGe.com.

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"Думаю, у нас было два шикарных поединка, и болельщики хотят третий. Я был уверен, что все закончится после реванша. Мне казалось, что на этом хватит. Но болельщики не получили все ответы на свои вопросы. Им нужно знать наверняка, кто же из нас сильнее". 

"Канело" объяснил свои претензии к ветерану: "Он всегда говорил, что я не очень-то и хорош, что я - позор для Мексики. И всякое такое. Именно по этой причине я на него зол. Но больше всего я на него зол, так как он не может все это сказать мне в глаза. Когда мы стоим друг напротив друга, он почему-то молчит. И это меня бесит. Но я отдаю ему должное как бойцу. Он хорош, очень тяжелый соперник, сильный и умный, один из величайших в истории бокса".

Мексиканец уверен, что "наши стили сочетаются идеально. Именно по этой причине наши бои столь хороши. Считаю, что я сейчас больше заматерел, стал сильнее, опытнее. Думаю, что сейчас я вышел на пик формы. Думаю, это сыграет решающую роль. Мнение болельщиков? (улыбается). На то они и люди, чтобы постоянно что-то говорить. Они будут счастливы, если он победит. А если проиграет, то они скажут: "Подумаешь, побил 40-летнего деда". Мне неважно, что они будут говорить. Мне важно другое - моя подготовка к бою, мои действия непосредственно в ринге".

"Канело" утверждает, что "не может проиграть. Это будет одна из величайших моих побед. Будет сложно в каждом раунде, но где-то в девятом, десятом или 11-м раунде я завершу поединок досрочной победой. Будет ли рукопожатие после боя? Не знаю... Мы пожали руки друг другу во втором поединке. Казалось, все хорошо, и тут он начал после боя что-то там обо мне говорить. Я же всегда хорошо и уважительно высказываюсь о соперниках. Уважаю оппонентов и до боя, и после. Я и вправду не знаю, будет ли рукопожатие после боя...", - заявил он.

Напомним, что трилогия Головкин - "Канело" состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). На кону боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Профессиональный бокс

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