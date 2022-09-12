Участник Матча звезд. "Барыс" подпишет нового вратаря-легионера

Вратарь Юлиус Гудачек подпишет однолетний контракт с казахстанским клубом "Барыс", сообщает "Чемпионат". Он уже выступал в КХЛ.

Ранее 34-летний словак выступал в Континентальной хоккейной лиге за новосибирскую "Сибирь" (2013), череповецкую "Северсталь" (2017-2018), московский "Спартак" (2018-2021) и рижское "Динамо" (2021).

В общей сложности Гудачек принял участие в 213 матчах в рамках КХЛ и Кубка Гагарина, отразив 91,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,40.

Также голкипер три раза участвовал в Матче всех звезд КХЛ: в 2018, 2019 и 2020 годах.

Добавим, что после стартовых игр "Барыс" занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав один балл за четыре встречи. В следующем матче клуб из Нур-Султана на своем льду сыграет с "Трактором" (13 сентября).

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