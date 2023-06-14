"Это не честно!". Бивол не может стать абсолютным чемпионом и возмущен решением WBC

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Сегодня 17:01
©instagram.com/bivol_d

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Super россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 КО) не согласен с тем, что на данный момент лишен возможности оспорить звание абсолютного чемпиона, передает vRinge

Из-за политической обстановки Всемирный боксерский совет (WBC) отказывается санкционировать бои с участием боксеров из РФ.

В связи с этим, даже если Бивол победит своего соотечественника Артура Бетербиева (19-0, 19 КО), владеющего титулами WBC, IBF и WBO в этом же дивизионе, он не будет считаться абсолютом, так как титул WBC не будет стоять на кону. То же самое будет, если он проведет реванш с Саулем Канело Альваресом (59-2-2, 39) в суперсреднем весе, где мексиканец является абсолютным чемпионом. 

"Конечно, это не честно. Как кто-то может говорить "я чемпион мира", если кто-то из какой-то страны не может оспорить твой титул, но при этом может быть лучше, чем ты. Это не честно. Этот парень тренируется, проводит время в зале, а ему не позволяют драться. Он же точно такой, как ты, только живет в другом месте, но работает точно так же. Он тренируется, он дерется, у него схожая ментальность, но почему ему не позволяют драться? Это не честно", - сказал Бивол.

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Метки:
Бивол Дмитрий WBC Альварес Сауль Бетербиев Артур

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