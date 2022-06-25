Что это было? МакГрегор удалил пост из соцсетей после согласия на реванш с Мейвезером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор дал согласие провести бой-реванш с американским боксером Флойдом Мейвезером, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я согласен", - написал МакUрегор в своей социальной сети, сопроводив публикацию фотографией с первого боя с Мейвезером.

Впрочем, позже Макгрегор удалил свой пост.

Ранее стало известно о том, что Макгрегор и Мейвезер ведут переговоры о проведении боя-реванша.

Первый боксерский поединок между МакГрегором и Мейвезером состоялся в 2017 году. Победу одержал американец. В десятом раунде после серии его ударов рефери остановил бой, что означало победу Мейвезера техническим нокаутом.

Бой имел огромный коммерческий успех - организаторы продали более 4,3 миллиона платных трансляций.

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