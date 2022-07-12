Телеканал ESPN составил топ-10 самых ожидаемых в боксе боев, поместив на первое место трилогию между Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), и выбрал фаворита этого поединка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Поклонники бокса ждали этого поединка трилогии четыре года, и разрешение этой накопившейся вражды просто нельзя пропустить. За исключением боев Теренса Кроуфорда против Эррола Спенса и, возможно, Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа или Александра Усика, это самый крупный бой в боксе.

Головкину, уроженцу Казахстана, но проживающему в Калифорнии, может быть, 40 лет, и он уже не так силен, как во время 23 побед нокаутом подряд в период с 2008 по 2016 год, но этот бой - эквивалент финальной серии вашего любимого боксерского набора.

Все это прекрасно складывается благодаря повороту в карьере "Канело": в мае Альварес потерпел поражение единогласным решением в бою с Дмитрием Биволом за титул чемпиона мира в полутяжелом весе. После блестящей карьеры Альвареса, завоевавшего пояса в среднем, суперсреднем и полутяжелом весах, неудача с Биволом делает этот бой против Головкина более сложным (хотя "Канело" по-прежнему остается фаворитом).

После спорной ничьей в 2017 году, а затем победы Альвареса решением большинства судей год спустя этот бой трилогии за все пояса в 168 фунтах разрешит одно из самых больших соперничеств в боксе сегодня. Головкиным будет двигать чувство несправедливости, "Канело" - потребность восстановить гордость", - пишет сайт.

Напомним, их третий бой состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

Добавим, что в мае "Канело" единогласным решением судей уступил россиянину Дмитрию Биволу.