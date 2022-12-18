ESPN подвел итоги 2022 года в боксе. Имена победителей

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Сегодня 11:53
©Matchroom

Американский спортивный портал ESPN назвал победителей своих ежегодных наград в профессиональном боксер.

Главную награду в номинации "Боксер года" забрал чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол, а его победа над Саулем "Канело" Альваресом стала "Апсетом года".

Звание "Боксерша года" получила американка Кларисса Шилдс, которая в этом году во второй раз завоевала звание абсолютной чемпионки мира в среднем весе, победив Саванну Маршалл. К 27 годам Шилдс уже является двукратной олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира в трех весовых категориях, в двух из которых она становилась абсолютной чемпионкой мира.

"Боем года" в 2022 году был признан поединок между Ли Вудом и Майклом Конланом.

В женском боксе "Боем года" стал поединок между абсолютной чемпионкой мира в легком весе Кэти Тейлор и чемпионкой мира в семи весовых категориях Амандой Серрано.

Автором "Нокаута года" стал Ли Вуд, который нокаутировал Конлана в "поединке года". 

"Проспектом года" признан 23-летний американский боксер Кишон Дэвис (7-0, 5 КО), серебряный призер Олимпиады в Токио. Другим претендентом был 21-летний американец Диего Пачеко.

В женском боксе "Проспектом года" стала 24-летняя британка Элли Скотни (6-0, 0 КО). 

"Событием года" в боксе ESPN назвал поединок между Кэти Тейлор и Амандой Серрано.

Награды "Тренер года" удостоился американец Дерек Джеймс, двое подопечных которого Эррол Спенс и Джермелл Чарло одержали в этом году победы в объединительных боях.

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Метки:
Профессиональный бокс Канело-Бивол Россия Мексика Альварес Сауль WBA Бивол Дмитрий
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