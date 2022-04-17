Эррол Спенс избил соперника в бою за три титула

Американский полусредневес Эррол Спенс (28-0, 22 КО) выиграл в главном бою вечера бокса в Арлингтоне (штат Техас, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спенс в ранге чемпиоа мира по версиям WBC и IBF встречался с кубинцем Йорденисом Угасом (27-5, 12 КО), который до этого боя был обладателем пояса WBA Super.

Бой рассчитанный на 12 раундов продлился десять. При этом, Спенс в шестом раунде едва не оказался в нокдауне, потеряв при этом капу.

В восьмом раунде уже Угас дважды был на грани попадания в нокдаун, но рефери перед этим останавливал бой.

В итоге, в десятом раунде поединок все же был остановлен, после того, как кубинец не смог продолжать его из-за гематомы на лице, которая скрыла один глаз. Да и преимущество американца было заметным.

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