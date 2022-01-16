Елеусинов в топ-20. Каково положение казахстанских боксеров в рейтинге WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) обновил рейтинги во всех весовых категориях, где изменения затронули и представителей Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, Жан Кособуцкий, владеющий титулом WBC International Silver в супертяжелом весе, поднялся на четыре позиции и расположился на 19-м месте.

Столько же отыграл Камшыбек Кункабаев и стал 32-м в рейтинге первого тяжелого веса.

Во второй средней категории Айдос Ербосынулы покинул топ-15, заняв 17-ю строчку, тогда как Али Ахмедов поднялся на 21-ю (+2).

В среднем весе Жанибек Алимханулы сохранил за собой четвертое место, а Мейирим Нурсултанов - 17-е.

Садриддин Ахмедов, выступающий в первом среднем дивизионе, остался на 20-м месте, а Батыр Джукембаев - на 22-м в первой полусредней категории.

Полусредневес Данияр Елеусинов улучшил свое положение на три строчки, расположившись на 20-м месте.